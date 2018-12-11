السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الهندسي العربي الثامن والعشرين في سلطنة عُمان



مسقط 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

بدأت في مسقط اليوم، أعمال المؤتمر الهندسي العربي الثامن والعشرين تحت عنوان "أثر التعليم الهندسي في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم العربي", بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهندسين العرب لـ 18 دولة.

ويسلط المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، الضوء على أهمية التعليم الجامعي في تخريج المهندسين ورفد سوق العمل بمهندسين أكفاء ذات مهارات عالية في البحث العملي لطرح ومشاركة خبراتهم ومعلوماتهم المتعلقة بالطرق الحديثة للتعليم الهندسي وأفضل الممارسات في هذا المجال, ويناقش قضية التعليم وخاصة التعليم الهندسي وأثره في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

// انتهى //

18:44ت م

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مسقط 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسبدأت في مسقط اليوم، أعمال المؤتمر الهندسي العربي الثامن والعشرين تحت عنوان "أثر التعليم الهندسي في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم العربي", بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهندسين العرب لـ 18 دولة.ويسلط المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، الضوء على أهمية التعليم الجامعي في تخريج المهندسين ورفد سوق العمل بمهندسين أكفاء ذات مهارات عالية في البحث العملي لطرح ومشاركة خبراتهم ومعلوماتهم المتعلقة بالطرق الحديثة للتعليم الهندسي وأفضل الممارسات في هذا المجال, ويناقش قضية التعليم وخاصة التعليم الهندسي وأثره في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.// انتهى //18:44ت م0237

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