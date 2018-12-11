شكرا لقرائتكم 24 مشروعاً توفر 34727 وحدة سكنية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف برنامج “سكني” عن إجمالي عدد المشاريع السكنية التي تم طرحها في منطقة الرياض منذ إطلاق البرنامج، البالغة 24 مشروعاً توفر نحو 34727 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس،بينها 10 مشاريع للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة توفر 2844 وحدة سكنية جاهزة، و14 مشروع للوحدات السكنية “تحت الانشاء” بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ إجمالي الوحدات السكنية فيها ما يصل إلى 31883 وحدة سكنية.

وأشارت الأرقام، إلى أن إجمالي مساحة المشاريع التي طرحتها الوزارة في منطقة الرياض تتجاوز 21 مليون و600 ألف متر مربع، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، الى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمدارس والمساجد والجوامع بالإضافة الى المرافق التجارية والترفيهية، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الرياض منها 4 مشاريع شرق المدينة هي بوابة الشرق، ورابية الشرق، ومعالي عنان، وبيوت الزامل، إضافة إلى 6 مشاريع تقع شمال مدينة الرياض هي نبض قيران ومرسيه وإشراق ليفينج وإسكان الرياض1 وديار سعد، وشمس الديار، ومشروعين جنوب المدينة هما سهيل الرياض، ودواوين الجنوب، ومشروعين للوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص هما “باريزيانا”، ومشروع السلطان غربي العاصمة، إضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة وهي الدوادمي الافلاج شقراء والمجمعة والزلفي والعيينة وثادق ورماح، ويمكن الاطلاع على كافة المشاريع السكنية من خلال الرابط التالي (هنا).

وكشفت بيانات برنامج “سكني” عن اجمالي أعداد الخيارات التي تم تخصيصها للمستفيدين في منطقة الرياض يصل إلى 108 آلاف خيار سكني وتمويلي منذ إطلاق “سكني” مطلع عام 2017 وحتى الآن منها 49,808 قروض عقارية مدعومة، مقدمة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، حيث يتيح للمستفيدين فرصة الاستفادة من الحلول السكنية التي يقدمها البرنامج كشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو “البناء الذاتي” لمن يمتلكون أراضي والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، إضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم، وأكثر من 9 آلاف أرض مجانية، بالإضافة إلى الخيارات السكنية الأخرى كشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء أو فيلا ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة

الثانية من البرنامج لعام 2018 التي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الحادية عشرة إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.

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