الان تتابع توقعات طقس الغد في المملكة.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس الغد الأربعاء 1440/04/5 الموافق 2018/12/12 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على “الرياض، القصيم، حائل، الجوف، المرتفعات الغربية، الجنوبية الغربية”.

ووشملت التوقعات أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على “نجران، الأجزاء الغربية من الرياض، الجنوبية الغربية من الرياض، الشرقية من مكة المكرمة، الشرقية من المدينة المنورة”، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة على “القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة”، فضلا عن هطول أمطار رعدية على “جازان، المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية”.