الان تتابع “العمل” تكشف حقيقة تعرض فتاة بدار حضانة في جازان للتحرش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 كشفت وزارة العمل، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش. وقالت “الوزارة”، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلًا في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار.

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