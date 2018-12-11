شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش.

وقالت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بيَّنت عدم صحة ذلك».

وأضافت: «اتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة».