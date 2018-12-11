السعودية | اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019

شكرا لقرائتكم اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه بدورته الـ21 الذي أقيم في الإسكندرية، بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية اختيار مدينة #الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، وذلك بعد استيفائها كافة الشروط المرجعية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

كما منح المجلس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واحة الأحساء

من جهته، شدد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد على أن مجلس وزراء السياحة العرب أكد على مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والسياحية، موضحاً أن اختيارها عاصة للسياحة العربية لعام 2019 سيعزز زيادة وتنمية العوائد السياحية لمحافظة الأحساء خاصة وللمنطقة الشرقية في السعودية عامة.

في سياق آخر، قال آل فهيد: "تمت الموافقة على مقترح هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة من خلال توفير إطار تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية. وتم اعتماد الرؤية المقترحة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وتوظيفها لخدمة السياحة العربية".

المدرسة الأميرية في الأحساء

من جهة أخرى، كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة أنه يتوقع أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح، أو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح إلى المنطقة العربية.

وأكد أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم، مشيراً إلى أن أكثر من مليار ومئتي مليون سائح جاب العالم خلال العام 2017.

مسجد جوثا في الأحساء

وشدد على "أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها، لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها، مما ينمي مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها".