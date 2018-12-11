"تطوير" تخضع أكثر من 200 معلم ومعلمة لبرنامج تدريبي

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بدأت شركة "تطوير" في إخضاع أكثر من 200 معلم ومعلمة لبرنامج تدريبي، استعدادًا لتطبيق مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنه سيطبق في 200 مدرسة كمرحلة أولى قبل التوسع.
وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، دشن أول أمس، مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة، وأكد أن المقرر الجديد يهتم بالتفكير الناقد وإعطاء الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير.
ولفت إلى أن المقرر الجديد سيكون جزءًا من مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية.
وأعرب عن تطلعه أن يكون مقررًا مستقلاً في المستقبل، وأن يطبق هذا المنهج في جميع مراحل التعليم، وليس فقط في المرحلة الثانوية.
وقال: أعتقد أن جميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات؛ بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير؛ لتعزيز جوانب التفكير النقدي، والمساهمة في تطوير مهارات القرن 21.
"تطوير" تخضع أكثر من 200 معلم ومعلمة لبرنامج تدريبيقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-11
بدأت شركة "تطوير" في إخضاع أكثر من 200 معلم ومعلمة لبرنامج تدريبي، استعدادًا لتطبيق مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنه سيطبق في 200 مدرسة كمرحلة أولى قبل التوسع.
وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، دشن أول أمس، مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة، وأكد أن المقرر الجديد يهتم بالتفكير الناقد وإعطاء الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير.
ولفت إلى أن المقرر الجديد سيكون جزءًا من مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية.
وأعرب عن تطلعه أن يكون مقررًا مستقلاً في المستقبل، وأن يطبق هذا المنهج في جميع مراحل التعليم، وليس فقط في المرحلة الثانوية.
وقال: أعتقد أن جميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات؛ بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير؛ لتعزيز جوانب التفكير النقدي، والمساهمة في تطوير مهارات القرن 21.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
06:51 PM
يبدأ في 200 مدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني
بدأت شركة "تطوير" في إخضاع أكثر من 200 معلم ومعلمة لبرنامج تدريبي، استعدادًا لتطبيق مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
وأوضحت أنه سيطبق في 200 مدرسة كمرحلة أولى قبل التوسع.
وكان وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، دشن أول أمس، مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفة، وأكد أن المقرر الجديد يهتم بالتفكير الناقد وإعطاء الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير.
ولفت إلى أن المقرر الجديد سيكون جزءًا من مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية.
وأعرب عن تطلعه أن يكون مقررًا مستقلاً في المستقبل، وأن يطبق هذا المنهج في جميع مراحل التعليم، وليس فقط في المرحلة الثانوية.
وقال: أعتقد أن جميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات؛ بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير؛ لتعزيز جوانب التفكير النقدي، والمساهمة في تطوير مهارات القرن 21.
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المصدر : الخليج 365
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