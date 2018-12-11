تأكيداً لـ"الخليج 365".. "العمل": لم يحدث تحرش بـ"يتيمة حازان" وتم استبعاد المتهم

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نفت وزارة العمل ما تم تداوله عن تعرض فتاة في دار "جنان" للأيتام بجازان للتحرش، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، وتبين أن الشخص المتهم تدخل فقط في شؤون الفتاة.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة".
تأكيداً لـ"الخليج 365".. "العمل": لم يحدث تحرش بـ"يتيمة حازان" وتم استبعاد المتهمقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-11
نفت وزارة العمل ما تم تداوله عن تعرض فتاة في دار "جنان" للأيتام بجازان للتحرش، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، وتبين أن الشخص المتهم تدخل فقط في شؤون الفتاة.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة".
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
06:51 PM
قالت إنه تدخّل في شؤونها فقط
نفت وزارة العمل ما تم تداوله عن تعرض فتاة في دار "جنان" للأيتام بجازان للتحرش، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، وتبين أن الشخص المتهم تدخل فقط في شؤون الفتاة.
وتفصيلاً، قالت الوزارة: "إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة".
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المصدر : الخليج 365
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