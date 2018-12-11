شاهد.. قائد "الطوارئ الخاصة" يفتتح معرضاً توعوياً عن المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تعريف منسوبي القوات بأضرارها

افتتح قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، المعرض التوعوي بأضرار المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمقر مركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض، ويهدف إلى توعية منسوبي القوات وطلبة الدورات بأضرار المخدرات، وخطورة ترويجها؛ لرفع مستوى الحس الأمني لمنسوبي القوات.

وتأتي الحملة التوعوية التي أطلقتها قوات الطوارئ الخاصة، تزامناً مع حملة لقيادة القوات لكل أفرع قوات الطوارئ الخاصة ومعاهد ومراكز التدريب في المناطق والمحافظات، لاسيما وقوات الطوارئ الخاصة تقوم بالمساندة لأعمال مكافحة المخدرات.

وتتضمّن الحملة محاضرة توعوية عن خطورة ترويج المخدرات واستعمالها وطرق مكافحتها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة إلى معرض مصاحب.

واستمع قائد قوات الطوارئ الخاصة ومرافقيه بعد افتتاح المعرض لشرح مفصل عن المعرض وعن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في هذا المجال قدمه النقيب عبدالعزيز الحربي وزملاؤه.

وشكر قائد القوات في كلمته بهذه المناسبة، المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لتعاونها مع قوات الطوارئ الخاصة الذي اعتبره خطوة أولى في التعاون في مجال التوعية.

وبيّن أن الهدف من إقامة المعرض: "هو تعريف منسوبي القوات بأنواع المخدرات التي تروّج، وحجم الإحصاءات للكميات التي تم ضبطها؛ ليدرك منسوبو القوات خطر هذه الآفة، ولتكون دافعاً لهم خاصةً وهم شركاء مع منسوبي مكافحة المخدرات كرجال أمن لحفظ الأمن في بلادنا الغالية حرسها الله، بالإضافة للوقاية من المخدرات وتحذير أبنائهم وإخوانهم من هذه الآفة المدمرة؛ لأنها حرب موجهة للأسرة في المقام الأول".

وتمنى الفريق "الحربي" أن تجنى الفائدة المرجوة من إقامة هذا المعرض وهذه المحاضرات التوعوية؛ لتثقيف منسوبي القوات ضد كل ما من شأنه إيقاع الخطر ضد بلادنا وأمنها.

وشكر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني وكل منسوبيها على تعاونهم وتمنى لهم العون والتوفيق، والمغفرة والرضوان للشهداء في المكافحة.

وحضر افتتاح المعرض نائب قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، ومديري الإدارات بقيادة قوات الطوارئ الخاصة.