شاهد.. هكذا اخضرّت القمم الشرقية بجازان وتوجتها الأمطار ببريق البهجة

محمد بن مسعود - الدمام - شملت محافظات فيفاء والعيدابي والداير والعارضة

شهدت منطقة جازان اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مرتفعاتها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، وكان ذلك منذ وقت مبكر في أجزاء منها، وشملت حتى هذا الوقت محافظات العيدابي وأجزاءً من الداير والريث والعارضة وفيفاء.

وازدانت أجواء المحافظات الجبلية ببريق مياه المطر على أوراق أشجارها الخضراء وضباب يحدق بسمائها وسحب ركامية تنبئ بتوقعات أمطار الخير .

وكانت قد حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروه، لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.