المجمع القرآني بجامع الإمام النسائي بتبوك يحتفي بحفظة كتاب الله

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تحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ممثلة بالمجمع القرآني بجامع الإمام النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بحي السليمانية بمدينة تبوك؛ بحفظة كتاب الله، مساء اليوم، بعد صلاة العشاء.
يأتي ذلك، برعاية كريمة من مدير عام التعليم بتبوك، إبراهيم بن حسين العمري, وبتشريف من نائب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك، الشيخ عبداللطيف السنان، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، ومدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم, وبحضور عدد من رؤساء الأقسام بتعليم تبوك.
ويعتبر الحفل التكريمي الذي سيحضره عدد من الإعلاميين والصحفيين، في النصف السنوي، تحت عنوان "ارتقاء", من خلاله تبرز إدارة المجمع، الدور التعليمي الذي تقوم به من خلال حفظ متقن لكتاب الله، عبر منظومة من الخطط المعدة بذلك.
ويتخلل الحفل فقرات متنوعة من عرض نماذج حفظة كتاب الله, وكلمة المجمع وراعي الحفل, بمقر المجمع بحي السليمانية.
إثر ذلك تعقد شراكة تعليمية بين تعليم تبوك، ومجمع الإمام النسائي، تعتبر الأولى من نوعها وعلى مستوى المنطقة, بحيث تنفذ التعليم برامج تعليمية لتقوية المواد الدراسية لمراحلها الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية, داخل المجمع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور المسجد بالحي، وإيضاح العلاقة التعليمية من وإلى المسجد من خلال مجمعات تحفيظ القرآن الكريم.
المجمع القرآني بجامع الإمام النسائي بتبوك يحتفي بحفظة كتاب اللهعبدالله العنزي الخليج 365 2018-12-11
تحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ممثلة بالمجمع القرآني بجامع الإمام النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بحي السليمانية بمدينة تبوك؛ بحفظة كتاب الله، مساء اليوم، بعد صلاة العشاء.
يأتي ذلك، برعاية كريمة من مدير عام التعليم بتبوك، إبراهيم بن حسين العمري, وبتشريف من نائب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك، الشيخ عبداللطيف السنان، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، ومدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم, وبحضور عدد من رؤساء الأقسام بتعليم تبوك.
ويعتبر الحفل التكريمي الذي سيحضره عدد من الإعلاميين والصحفيين، في النصف السنوي، تحت عنوان "ارتقاء", من خلاله تبرز إدارة المجمع، الدور التعليمي الذي تقوم به من خلال حفظ متقن لكتاب الله، عبر منظومة من الخطط المعدة بذلك.
ويتخلل الحفل فقرات متنوعة من عرض نماذج حفظة كتاب الله, وكلمة المجمع وراعي الحفل, بمقر المجمع بحي السليمانية.
إثر ذلك تعقد شراكة تعليمية بين تعليم تبوك، ومجمع الإمام النسائي، تعتبر الأولى من نوعها وعلى مستوى المنطقة, بحيث تنفذ التعليم برامج تعليمية لتقوية المواد الدراسية لمراحلها الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية, داخل المجمع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور المسجد بالحي، وإيضاح العلاقة التعليمية من وإلى المسجد من خلال مجمعات تحفيظ القرآن الكريم.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
06:06 PM
برعاية مدير التعليم ونائب رئيس المحاكم بالمنطقة
تحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ممثلة بالمجمع القرآني بجامع الإمام النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بحي السليمانية بمدينة تبوك؛ بحفظة كتاب الله، مساء اليوم، بعد صلاة العشاء.
يأتي ذلك، برعاية كريمة من مدير عام التعليم بتبوك، إبراهيم بن حسين العمري, وبتشريف من نائب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك، الشيخ عبداللطيف السنان، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، ومدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم, وبحضور عدد من رؤساء الأقسام بتعليم تبوك.
ويعتبر الحفل التكريمي الذي سيحضره عدد من الإعلاميين والصحفيين، في النصف السنوي، تحت عنوان "ارتقاء", من خلاله تبرز إدارة المجمع، الدور التعليمي الذي تقوم به من خلال حفظ متقن لكتاب الله، عبر منظومة من الخطط المعدة بذلك.
ويتخلل الحفل فقرات متنوعة من عرض نماذج حفظة كتاب الله, وكلمة المجمع وراعي الحفل, بمقر المجمع بحي السليمانية.
إثر ذلك تعقد شراكة تعليمية بين تعليم تبوك، ومجمع الإمام النسائي، تعتبر الأولى من نوعها وعلى مستوى المنطقة, بحيث تنفذ التعليم برامج تعليمية لتقوية المواد الدراسية لمراحلها الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية, داخل المجمع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور المسجد بالحي، وإيضاح العلاقة التعليمية من وإلى المسجد من خلال مجمعات تحفيظ القرآن الكريم.
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المصدر : الخليج 365
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