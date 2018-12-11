محافظ رفحاء يُكرم المشاركين بمبادرة "حافظ" لجمع الكتب المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى المحافظة على ممتلكات الدولة والبيئة والصحة

رعى محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، صباح اليوم، الحفل الذي أقامته لجنة مبادرة "حافظ" التابعة لمكتب التعليم.

جاء ذلك لتكريم المشاركين في دعم المبادرة وإنجاحها، بحضور رئيس اللجنة، والمشرف العام على المبادرة، ومنسق الفكرة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب نايف ناصر الشمري، تلتْها كلمة مدير مكتب التعليم برفحاء والمشرف العام للمبادرة ذياب فراج الدخيّل، أعقبتها كلمة مدير الشؤون التعليمية ورئيس لجنة حافظ "منيف خضير الضوي".

بعد ذلك بدأ العرض المرئي لمراحل بداية مبادرة حافظ، ثم ألقى مُنسّق وصاحب فكرة المبادرة محمد مبارك الفديد، كلمة، واختُتم الحفل بعرض الفيلم المرئي الخاص بشكر الداعمين لـ"حافظ".

وبعد نهاية الحفل الخطابي والعرض المرئي، سلم محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، الدروع والشهادات التكريمية للداعمين والمشاركين بالمبادرة، من بينهم صحيفة "الخليج 365".

وقدّم مدير مكتب التعليم برفحاء درعًا تذكارية للمحافظ، ودفترًا إلكترونيًّا يحتوي على كل أعمال مبادرة حافظ.

وتهدف "حافظ" إلى المحافظة على ممتلكات الدولة والبيئة والصحة، من خلال جمع الكُتب من مدارس قطاع التعليم برفحاء، والتي بلغت أكثر من 224 ألف كتاب في العام 1438-1439هـ.