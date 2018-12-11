"اجتماع الإسكندرية" يختار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019

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أقرّ المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعه في دورته رقم (21) بمدينة الإسكندرية، وبحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية؛ اختيار مدينة الأحساء عاصمةً للسياحة العربية لعام 2019م
وكانت واحة الأحساء قد انضمت إلى اليونسكو كمواقع تراث عالمي 2018، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1.5 مليون نسمة موزعين على 10 مدن رئيسة و29 قرية و90 هجرة متنوعة الموارد السياحية والتراثية في 65 موقعاً، بين معالم أثرية وتاريخية وموارد طبيعية وحياة برية، بالإضافة إلى شواطئ سياحية بطول 150 كيلومترًا.
"اجتماع الإسكندرية" يختار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أقرّ المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعه في دورته رقم (21) بمدينة الإسكندرية، وبحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية؛ اختيار مدينة الأحساء عاصمةً للسياحة العربية لعام 2019م
وكانت واحة الأحساء قد انضمت إلى اليونسكو كمواقع تراث عالمي 2018، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1.5 مليون نسمة موزعين على 10 مدن رئيسة و29 قرية و90 هجرة متنوعة الموارد السياحية والتراثية في 65 موقعاً، بين معالم أثرية وتاريخية وموارد طبيعية وحياة برية، بالإضافة إلى شواطئ سياحية بطول 150 كيلومترًا.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
06:01 PM
خلال دورة المجلس الوزاري العربي
أقرّ المجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماعه في دورته رقم (21) بمدينة الإسكندرية، وبحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات العربية؛ اختيار مدينة الأحساء عاصمةً للسياحة العربية لعام 2019م
وكانت واحة الأحساء قد انضمت إلى اليونسكو كمواقع تراث عالمي 2018، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1.5 مليون نسمة موزعين على 10 مدن رئيسة و29 قرية و90 هجرة متنوعة الموارد السياحية والتراثية في 65 موقعاً، بين معالم أثرية وتاريخية وموارد طبيعية وحياة برية، بالإضافة إلى شواطئ سياحية بطول 150 كيلومترًا.
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المصدر : الخليج 365
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