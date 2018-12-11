‏خبراء: 8.9 تريليونات دولار نمواً بسوق إنترنت الأشياء بالمملكة في 2020

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاق أعمال مؤتمر الجبيل.. اليوم

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية والمعرض المصاحب بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من منسوبي الهيئة، وبمشاركة العديد من الخبراء والقطاعات المهتمة بتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية.

‏وأوضح مدير عام تقنية المعلومات للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله الحربي أن المؤتمر يأتي لجمع مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، والحكومية، والخبراء الدوليين، والمتخصصين لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة الملكية تجاه مدنها الصناعية، ودورها الرائد في تطوير المنظومة الصناعية، في مدن صناعية ذكية رائدة.

‏وأضاف: لا شك أن مفهوم إنترنت الأشياء يعد من أحدث المفاهيم التي باتت حديث المجتمعات، ويأتي نتيجة لتوسع دائرة استخدام الإنترنت في جميع المجالات وشؤون الحياة، كما يشكل مصطلحاً تقنياً حديثاً، يشير إلى تقنيات الجيل الجديد المتقدم والمتطور بشكل متسارع اعتماداً على شبكة الإنترنت، والتي زادت بدورها من قدرة الأشياء المادية من (الأدوات والأجهزة والمعدات) المختلفة على الاتصال بشبكة الإنترنت.

‏وأكد المهندس "الحربي" أن توسع استخدام الإنترنت في المصانع وخطوط الإنتاج ساعد على تحسين العمل وتطبيق أساليب جديدة في التصنيع الذكي، وربما لهذا السبب تعد "إنترنت الأشياء" أحد أهم معالم ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، مضيفاً: إنترنت الأشياء الصناعية (IIOT) كمفهوم أكثر عمقاً يقوم على تقنيات مختصة بتطوير منظومة العمل الصناعي، وفتح آفاق إبداعية جديدة، وخلق جيل صناعي جديد.

‏بدوره أكد المتحدث الرئيسي للمؤتمر أسامة الزعبي أن مسيرة التحول الرقمي هي مسيرة وليس حدثاً يحدث في تاريخ المنظمات والشركات، وأن إنترنت الأشياء هو عبارة عن تقنيات متعددة تسمح لنا بتوصيل جميع الأشياء لإحداث فرص كبيرة جداً، منها فرص تطوير وتسريع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

‏وأشار "الزعبي" إلى أن إنترنت الأشياء يساعد على تحسين مستوى المعيشة في كثير من الدول، وهو عبارة عن تقنيات تسمح لنا في بناء شبكات لتوصيل وربط الأشياء وأتمتة هذا التوصيل، إضافة إلى تقديم خدمات أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وهي معالجة المعلومات الضخمة والكبيرة التي تسمح لنا في التواصل والتخاطب والتعامل.

‏ولفت خلال حديثه إلى أن البرمجيات الخبيثة تنتج يومياً ما يقارب 1.5 مليون برنامج خبيث، كما يتم رصد 20 مليار محاولة اعتداء يومياً، متوقعاً نمو سوق إنترنت الأشياء فبعد أن كان يبلغ أقل من 3 تريليونات دولار فإنه سيصل إلى 8.9 تريليونات دولار في العام 2020م.

‏من جانبه كشف نائب الرئيس للخدمات الرقمية بشركة الاتصالات السعودية عثمان الدهش عن تنفيذ شبكة متخصصة لإنترنت الأشياء تمكن المنظومات وتحديداً الشركات والمصانع في المملكة من تطوير حلول لإنترنت الأشياء إذ تقوم فكرة الشبكة في كونها متخصصة لإنترنت الأشياء، وتتميز بكونها تستهلك بطاريات أقل كما أن تغطيتها أكبر وتتعامل مع الأجهزة المتخصصة في إنترنت الأشياء.

‏بدوره تناول مدير المركز الوطني لتقنية المعلومات الدكتور باسل العمير موضوع الأمن السيبراني في الشبكات الصناعية وأبرز المخاطر التي تهددها وكيفية تجنبها، مشيراً إلى أن التحدي الذي يواجه أغلب الشركات يتمثل في توفير حماية كافية لشبكاتها الجديدة، لاسيما في ظل العدد الهائل من الهجمات الإلكترونية الذي تتعرض له.

‏من جانبه تناول المهندس ماجد الشنقيطي رئيس إدارة التخطيط والعلاقات لخدمات الدعم بشركة معادن موضوع التطور التقني وتأثيره على إجراءات العمل وعلى التقنية أو ما يسمى بـ (الشيء) وكذلك على الناس أو المستخدمين، مشيراً إلى أهمية تبنّي الشركات والمنظمات والأفراد لفكرة تطوير الأجيال وإعدادهم للتعامل مع الجيل الرابع من الصناعة، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تحث على إعداد جيل قيادي متقن لمهارات التعامل مع الجيل الرابع من الصناعة.