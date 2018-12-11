تدنّي الخدمات يهبط بتصنيف 41 فندقًا بالمدينة المنورة.. وشهران لإعادة التقييم

محمد بن مسعود - الدمام - بعد جولات عديدة ومستمرة من "هيئة السياحة"

قادت الجولات الرقابية التي قامت بها لجنة مختصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، إلى تخفيض تصنيف عدد 41 فندقاً من فئتي خمس نجوم وأربع نجوم إلى الدرجة الأدنى، وذلك بعد أن رصدت اللجنة عدم أحقية الفنادق بالدرجة المصنفة؛ نظراً لنقص تنفيذ وتطبيق عدد من المعايير التي يتم من خلالها تصنيف درجة الفنادق.

وأقرّت اللجنة بتخفيض تصنيف عدد 21 فندقاً من فئة خمسة نجوم إلى فئة أربع نجوم، وتخفيض تصنيف عدد 20 فندقاً من فئة أربع نجوم إلى فئة ثلاث نجوم، بعد أن تبين للجنة المختصة عدم توفير بعض العناصر الأساسية لاشتراطات الهيئة فيما يخص درجة التصنيف المناسبة للخدمة المقدمة.

وباشرت اللجنة وفق جدول المعايير التي يتم من خلالها منح الفنادق التصنيف المناسب وفقاً لجودة خدماتها في مرافق الإيواء السياحي والتزامها بالمعايير المختلفة، وعملت اللجنة على رصد كافة الملاحظات وتزويد الفنادق بها، والتي أدت إلى إعادة تصنيف تلك الفنادق، وذلك للعمل على استيفائها.

كما أمهلت اللجنة المختصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، كافة الفنادق الخاضعة لإعادة التقييم نحو شهرين لعمل تطبيق وتنفيذ معايير التصنيف؛ وهو الأمر الذي لم تعمل عليه تلك الفنادق مما نتج عنها تخفيض درجات التصنيف، كما عملت اللجنة على تخفيض درجة التصنيف الحالية والسارية لعدد (39) فندقًا، وإصدار شهادات التصنيف بالدرجة الجديدة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني؛ أن أعمال اللجنة كشفت عدم استحقاق بعض مرافق الإيواء السياحي لدرجات التصنيف التي تملكها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الإجراءات الرقابية التي تقوم بها اللجنة المختصة تهدف إلى تحفيز أصحاب الفنادق للارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال بذلهم الجهود لرفع درجة تصنيفهم لما كانت عليه في حال تخفيضها.

وأفاد المدني بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعطي أهمية وأولوية قصوى للنهوض بمستويات الجودة في الفنادق بالمدينة المنورة، وذلك لكون عدد كبير منها يستقبل ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف؛ وهو الأمر الذي يدفعنا للمتابعة المستمرة والجولات الرقابية الدائمة لتكون الفنادق مرافق إيواء سياحي يقدم خدمات مميزة وبجودة عالية.