السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي نظيره النمساوي



بيروت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف اليوم، وزير الدفاع النمساوي ماريو كوناسك الذي يزور بيروت حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين سيما في المجال العسكري وفي التعاون المدني العسكري، وقد تقرّر متابعة دراسة إمكانيات التعاون عبر الملحقية العسكرية النمساوية في لبنان.

كما تم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بالاضافة الى قضية النزوح السوري إلى لبنان وعودة الإرهابيين الذين اشتركوا في حروب المنطقة إلى أوروبا.

// انتهى //

18:16ت م

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بيروت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف اليوم، وزير الدفاع النمساوي ماريو كوناسك الذي يزور بيروت حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين سيما في المجال العسكري وفي التعاون المدني العسكري، وقد تقرّر متابعة دراسة إمكانيات التعاون عبر الملحقية العسكرية النمساوية في لبنان.كما تم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بالاضافة الى قضية النزوح السوري إلى لبنان وعودة الإرهابيين الذين اشتركوا في حروب المنطقة إلى أوروبا.// انتهى //18:16ت م0230

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