السعودية اليوم / الملحق الثقافي في القاهرة يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة



القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي اليوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة منى شداد.

وجرى خلال اللقاء، استعرض سير العمليات التعليمية والعلاجية والتدريبية للطلبة السعوديين، والإمكانيات والخدمات المتوفرة في المؤسسة ومناقشة بعض الخطط المستقبلية التي تود الملحقية إضافتها لخدمة طلابها في المدرسة.

وحث النامي المؤسسة على ضرورة التواصل المستمر مع الملحقية وإزالة كافة العراقيل وتذليل المعوقات التي تعترضهم للوصول إلى مستوى أفضل في تعليم وتنمية قدرات الطلبة " أصحاب الهمم "، مؤكدًا أن الملحقية لم تدخر جهدًا من أجل دعم طلابها بالمؤسسة لإبراز مواهبهم المختلفة في كافة المجالات، والارتقاء بقدراتهم بما يصب في مصلحتهم.

// انتهى //

18:13ت م

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القاهرة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى القاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي اليوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آلاء لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتورة منى شداد.وجرى خلال اللقاء، استعرض سير العمليات التعليمية والعلاجية والتدريبية للطلبة السعوديين، والإمكانيات والخدمات المتوفرة في المؤسسة ومناقشة بعض الخطط المستقبلية التي تود الملحقية إضافتها لخدمة طلابها في المدرسة.وحث النامي المؤسسة على ضرورة التواصل المستمر مع الملحقية وإزالة كافة العراقيل وتذليل المعوقات التي تعترضهم للوصول إلى مستوى أفضل في تعليم وتنمية قدرات الطلبة " أصحاب الهمم "، مؤكدًا أن الملحقية لم تدخر جهدًا من أجل دعم طلابها بالمؤسسة لإبراز مواهبهم المختلفة في كافة المجالات، والارتقاء بقدراتهم بما يصب في مصلحتهم.// انتهى //18:13ت م0229

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