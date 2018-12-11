السعودية اليوم / الأردن ورومانيا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية



عمّان 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، سكرتيرة الدولة للعلاقات بين المؤسسات في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، التي تزور عمّان حاليًا.

واتفق الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الخارجية الأردنية، على تحديد الاتفاقيات اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وإنجاز متطلبات توقيع هذه الاتفاقيات لتنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والسياحية، ووضع خريطة طريق لتحديد الاتفاقيات المطلوبة والكفيلة بإنجاز الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز التعاون خلال أسابيع.

كما استعرض الجانبان، المستجدات الإقليمية خصوصًا تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.

// انتهى //

18:12ت م

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عمّان 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، سكرتيرة الدولة للعلاقات بين المؤسسات في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري، التي تزور عمّان حاليًا.واتفق الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الخارجية الأردنية، على تحديد الاتفاقيات اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وإنجاز متطلبات توقيع هذه الاتفاقيات لتنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والسياحية، ووضع خريطة طريق لتحديد الاتفاقيات المطلوبة والكفيلة بإنجاز الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز التعاون خلال أسابيع.كما استعرض الجانبان، المستجدات الإقليمية خصوصًا تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.// انتهى //18:12ت م0228

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