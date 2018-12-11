السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "



جدة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لمقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا" في مدينة رام الله ، واحتجاز موظفيها وإصابة آخرين ، واتخاذ مقرها موقعاً لاستهداف المواطنين الفلسطينيين ، وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع عليهم.

ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي للتدخل لمحاسبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية ، وإلزامها باحترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حقوق الإعلاميين في تأدية واجبهم الإنساني والمهني.

// انتهى //

17:50ت م

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جدة 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ، لمقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا" في مدينة رام الله ، واحتجاز موظفيها وإصابة آخرين ، واتخاذ مقرها موقعاً لاستهداف المواطنين الفلسطينيين ، وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع عليهم.ودعت المنظمة ، المجتمع الدولي للتدخل لمحاسبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية ، وإلزامها باحترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حقوق الإعلاميين في تأدية واجبهم الإنساني والمهني.// انتهى //17:50ت م0224

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