السعودية اليوم / نائب وزير التعليم يُدشن مركز الخدمات المدرسية لخدمة 1600 مدرسة بتعليم مكة المكرمة



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

دشن معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم, مركز العمليات والطوارئ المدرسية بتعليم مكة المكرمة لاستقبال البلاغات والخدمات المدرسية لأكثر من 1600 مدرسة بتعليم مكة وذلك عبر قناة المشاريع والصيانة بتعليم مكة المكرمة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي, وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وثمن الحارثي لمعالي النائب رعايته ومباركته لهذه المبادرة النوعية, موضحاً أن المركز يعد مبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بثمانية خطوط وتسجيلها في برنامج الماجد للصيانة أو عن طريق برنامج الماجد مباشرة للأجهزة الذكية وبعد ذلك يتم تحويل البلاغات إلى مستقبلي البلاغات حيث خُصص أشخاص لمتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة وتحويلها لشركات الصيانة ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها, بالإضافة إلى أن هناك بلاغات يتم تحويلها بعد التنسيق لعدد من الشركات والجهات المعنية حيث يستقبل مندوبي هذه الشركات البلاغات ويتم التعامل معها وفق آلية متبعة لذلك علماً أن هناك مندوبين للإدارات التالية لمتابعة هذه البلاغات وهي "إدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة والحراسات الأمنية.

وأضاف الحارثي, يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة على فترتين صباحية تخدم المدارس الصباحية والفترة المسائية لخدمة المدارس المسائية, حيث تستقبل إدارة الصيانة والتشغيل وإدارة الخدمات العامة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الأمن والسلامة المدرسية والنقل المدرسي وشركة المياه وشركة الاتصالات

يشار إلى أنه يمكن الإبلاغ عن طريق الوسائل الموضحة أعلاه أو عبر بوابة الماجد لصيانة المباني على الرابط التالي :

‏https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.syanh.net&umid=72658456-2089-4e73-a6e1-b65193058edc&auth=e40fc76994bc6e79f35928f15056a7f126a3f7dd-2391aa43992825f8e955a13a5a273589e9fe4b66 .

// انتهى //

17:45ت م

0222



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اليوم, مركز العمليات والطوارئ المدرسية بتعليم مكة المكرمة لاستقبال البلاغات والخدمات المدرسية لأكثر من 1600 مدرسة بتعليم مكة وذلك عبر قناة المشاريع والصيانة بتعليم مكة المكرمة, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي, وعدد من مديري الإدارات المعنية.وثمن الحارثي لمعالي النائب رعايته ومباركته لهذه المبادرة النوعية, موضحاً أن المركز يعد مبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بثمانية خطوط وتسجيلها في برنامج الماجد للصيانة أو عن طريق برنامج الماجد مباشرة للأجهزة الذكية وبعد ذلك يتم تحويل البلاغات إلى مستقبلي البلاغات حيث خُصص أشخاص لمتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة وتحويلها لشركات الصيانة ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها, بالإضافة إلى أن هناك بلاغات يتم تحويلها بعد التنسيق لعدد من الشركات والجهات المعنية حيث يستقبل مندوبي هذه الشركات البلاغات ويتم التعامل معها وفق آلية متبعة لذلك علماً أن هناك مندوبين للإدارات التالية لمتابعة هذه البلاغات وهي "إدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة والحراسات الأمنية.وأضاف الحارثي, يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة على فترتين صباحية تخدم المدارس الصباحية والفترة المسائية لخدمة المدارس المسائية, حيث تستقبل إدارة الصيانة والتشغيل وإدارة الخدمات العامة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الأمن والسلامة المدرسية والنقل المدرسي وشركة المياه وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة والجهات الأمنية والهلال الأحمر والدفاع المدني البلاغات عبر مندوبيها للتعامل معها.يشار إلى أنه يمكن الإبلاغ عن طريق الوسائل الموضحة أعلاه أو عبر بوابة الماجد لصيانة المباني على الرابط التالي :‏https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.syanh.net&umid=72658456-2089-4e73-a6e1-b65193058edc&auth=e40fc76994bc6e79f35928f15056a7f126a3f7dd-2391aa43992825f8e955a13a5a273589e9fe4b66 .// انتهى //17:45ت م0222

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / نائب وزير التعليم يُدشن مركز الخدمات المدرسية لخدمة 1600 مدرسة بتعليم مكة المكرمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .