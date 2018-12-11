السعودية اليوم / الأونروا تنجح في تقليص عجزها المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار

رام الله 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأكد مفوض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول، نجاح الوكالة في تقليص عجزها المالي من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار فقط.وقال كرينبول خلال مؤتمر صحفي نظّمه بمقر الأونروا الرئيس بمدينة غزة اليوم، أن وكالة الغوث الدولية نجحت في التغلب على أكبر عجز مالي في تاريخها؛ خاصة بعد وقف أمريكا موازنتها العامة بنحو 300 مليون دولار خلال العام الجاري.وأشار إلى أن العجز المالي للأونروا كان منذ بداية العام 446 مليون دولار، قائلًا: "من غزة أقول نجحنا هذا العام رغم قطع المساعدات أن نتخطى هذا العجز، وبات 21 مليون دولار فقط، وهو نجاح كبير ".وعلى صعيد تهديد أمريكا وإسرائيل للأونروا، قال إن "قضية تفويض الأونروا لا تتعلق بدولة أو اثنتين، بل التفويض محمي من الجمعية العامة وأعضائها".// انتهى //17:44ت م0219