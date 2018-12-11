السعودية اليوم / نائب أمير حائل يزور الكلية التقنية والوحدات التدريبية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني

حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, بزيارة لكلية التقنية و الوحدات التدريبية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني, حيث كان في استقبال سموه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي.وأعرب عميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي الشمري في كلمة له خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لشباب وفتيات الوطن والحرص على نيلهم أعلى المستويات العلمية والتدريبية في مختلف التخصصات, مشيراً إلى تزامن زيارة سمو نائب أمير المنطقة مع إقامة ملتقى التوظيف للخريجين.بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, عرضاً مرئياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ثم كرم سموه الجهات المشاركة في توظيف شباب المنطقة من خريجي الكلية والوحدات التدريبية بالمنطقة التي تزيد عن 30 جهة, كما كرم الجهات الداعمة لمشاريع الخريجين وكذلك قنوات التوظيف, كما كرم سموه المتدرب بالكلية التقنية بحائل محمد بن أنور المحيسن الذي تبرع بكليته لأحد أقاربه.إثر ذلك افتتح سمو نائب أمير منطقة حائل ملتقى التوظيف والمعرض التقني المصاحب, والتقى سموه مع خريجي الكلية التقنية العاملين في أجنحة الجهات المشاركة بالمعرض, كما اطلع على عدد من مشاريع التخرج في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ومنها مشاريع في الطاقة المتجددة, واستمع لتجارب الخريجين الناجحة في مسار الدراسة سابقا ومجال التوظيف حاليا بعد التخرج.وأكد سموه في هذا الصدد حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على إسهام شباب وفتيات المنطقة في بناء الوطن وتطوره, مثنياً على هذه الروح الطموحة التي لمسها من هؤلاء الشباب ومن القائمين على الوحدات التدريبية بالمنطقة وكذلك من الجهات المشاركة في توظيفهم ودعم بناء مستقبلهم ومشاريعهم.وفي نهاية الزيارة تسلم سمو نائب أمير منطقة حائل , درعاً تذكارياً قدمه نيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي.// انتهى //17:44ت م0218