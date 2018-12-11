السعودية اليوم / الدكتور المحمدي يفتتح ورشة عمل متخصصة لتطوير نظام البلاغات الموحد 940



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

افتتح معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف المشرف العام على مركز المعلومات البلدية الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي, ورشة عمل متخصصة لتطوير نظام البلاغات الموحد (940)، التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم, بحضور عدد من الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح معاليه أن الورشة تهدف لتفعيل الشراكة التشغيلية والتعاون المثمر بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبين شركاء القطاع البلدي من القطاعات الحكومية, وتأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وأحد أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التجول الوطني 2020 بقيادة الهدف الاستراتيجي الوطني "الارتقاء بجودة الخدمات في المدن"، مشيراً إلى أنه لدى الوزارة 36 مبادرة معتمدة يجري العمل على تنفيذها بما في ذلك تطوير منصة 940 للبلاغات.

كما تأتي الورشة في إطار العمل الدؤوب والمتواصل من وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو إنفاذ خطتها الاستراتيجية مع التركيز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن ومن أبرزها مبادرة بلدي التي حققت العديد من الفوائد للمستفيدين من الخدمات البلدية، مشيراً إلى انجاز "البلدية الإلكترونية" بالتعاون مع شركاء القطاع البلدي التي تعمل كمنصة إلكترونية موحدة للخدمات البلدية يقدم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراء موحد، من خلال أكثر من 340 بلدية ومركز خدمات بلدية، في جميع أنحاء المملكة.

وبين الدكتور المحمدي أن بوابة "بلدي" استقبلت أكثر من 300 ألف طلب وقامت بإنجاز أكثر من 170 ألف رخصة, مشدداً على أن خدمات البلاغات في القطاع البلدي تُعد من الخدمات المحورية المرتبطة بمعظم الاعمال التشغيلية ومحرك مهم لدورة العمل وقناة حيوية بين القطاع البلدي والمواطن، كما تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات تأثيرا على مستوى رضى المواطن.

وكشف أن الوزارة قامت بإعداد دراسة نموذج تشغيلي لتطوير عمل منظومة 940 في القطاع البلدي, حيث أوصت النتائج بأن تطوير المنظومة يستلزم التنسيق مع الشركاء في تنمية وتطوير المدن لوضع الآليات والحوكمة وإعداد اتفاقية مستوى ضمان الخدمة اللازمة (SLAs) بما يحقق الغاية المنشودة في النهوض بجودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة كافة.

وبيّن المحمدي أن النموذج التشغيلي الجديد يعتمد على قيام مراكز بلدي 940 باستقبال البلاغات عن الجهات التي تعمل على تطوير التنمية في المدينة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ثم تحويل البلاغات إليها ووضع مؤشرات قياس جودة الأداء ووضع آلية لحوكمة هذه العملية من خلال اتفاقية مستوى خدمة وأداء يتم التوقيع عليها بين جميع الأطراف المشاركة في تلك المشاريع, ومن أجل ذلك الهدف كان انعقاد هذه الورشة للخروج بتوصيات وبنود يتوافق عليها الجميع وتصب في مصلحة المواطن والوطن.

ويهدف مشروع تطوير وتشغيل البلاغات 940 إلى توحيد مؤشرات قياس أداء الأمانات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميّز الإداري في إدارة العمليات، توفير خدمات الأمانات في أي وقت ومن أي مكان من خلال عدة قنوات اتصال متنوعة ومتكاملة وبطريقة سلسة تعكس تفوقاً إدارياً بهدف رفع رضا ساكني المملكة العربية

ويتكون نظام مركز الاتصال والبلاغات من عدة نظم متخصصة تشمل: نظام مركز الاتصال الموحد ، ونظام الرد الآلي التفاعلي لتمكين الأمانات من تقديم خدمات إلكترونية عبر قنوات الاتصال المختلفة، ونظام تسجيل المكالمات الواردة والصادرة ، ونظام إدارة البلاغات، وإدارة الشاشات المنبثقة لعرض بيانات العميل الشخصية وجميع السجلات الخاصة به ، إضافة إلى تطبيقات لإدارة لوحة المعلومات.

// انتهى //

17:39ت م

0217



الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف المشرف العام على مركز المعلومات البلدية الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي, ورشة عمل متخصصة لتطوير نظام البلاغات الموحد (940)، التي نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم, بحضور عدد من الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة.وأوضح معاليه أن الورشة تهدف لتفعيل الشراكة التشغيلية والتعاون المثمر بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وبين شركاء القطاع البلدي من القطاعات الحكومية, وتأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، وأحد أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التجول الوطني 2020 بقيادة الهدف الاستراتيجي الوطني "الارتقاء بجودة الخدمات في المدن"، مشيراً إلى أنه لدى الوزارة 36 مبادرة معتمدة يجري العمل على تنفيذها بما في ذلك تطوير منصة 940 للبلاغات.كما تأتي الورشة في إطار العمل الدؤوب والمتواصل من وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو إنفاذ خطتها الاستراتيجية مع التركيز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن ومن أبرزها مبادرة بلدي التي حققت العديد من الفوائد للمستفيدين من الخدمات البلدية، مشيراً إلى انجاز "البلدية الإلكترونية" بالتعاون مع شركاء القطاع البلدي التي تعمل كمنصة إلكترونية موحدة للخدمات البلدية يقدم من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراء موحد، من خلال أكثر من 340 بلدية ومركز خدمات بلدية، في جميع أنحاء المملكة.وبين الدكتور المحمدي أن بوابة "بلدي" استقبلت أكثر من 300 ألف طلب وقامت بإنجاز أكثر من 170 ألف رخصة, مشدداً على أن خدمات البلاغات في القطاع البلدي تُعد من الخدمات المحورية المرتبطة بمعظم الاعمال التشغيلية ومحرك مهم لدورة العمل وقناة حيوية بين القطاع البلدي والمواطن، كما تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات تأثيرا على مستوى رضى المواطن.وكشف أن الوزارة قامت بإعداد دراسة نموذج تشغيلي لتطوير عمل منظومة 940 في القطاع البلدي, حيث أوصت النتائج بأن تطوير المنظومة يستلزم التنسيق مع الشركاء في تنمية وتطوير المدن لوضع الآليات والحوكمة وإعداد اتفاقية مستوى ضمان الخدمة اللازمة (SLAs) بما يحقق الغاية المنشودة في النهوض بجودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة كافة.وبيّن المحمدي أن النموذج التشغيلي الجديد يعتمد على قيام مراكز بلدي 940 باستقبال البلاغات عن الجهات التي تعمل على تطوير التنمية في المدينة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ثم تحويل البلاغات إليها ووضع مؤشرات قياس جودة الأداء ووضع آلية لحوكمة هذه العملية من خلال اتفاقية مستوى خدمة وأداء يتم التوقيع عليها بين جميع الأطراف المشاركة في تلك المشاريع, ومن أجل ذلك الهدف كان انعقاد هذه الورشة للخروج بتوصيات وبنود يتوافق عليها الجميع وتصب في مصلحة المواطن والوطن.ويهدف مشروع تطوير وتشغيل البلاغات 940 إلى توحيد مؤشرات قياس أداء الأمانات على مستوى المملكة بهدف رفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميّز الإداري في إدارة العمليات، توفير خدمات الأمانات في أي وقت ومن أي مكان من خلال عدة قنوات اتصال متنوعة ومتكاملة وبطريقة سلسة تعكس تفوقاً إدارياً بهدف رفع رضا ساكني المملكة العربية السعودية عن الخدمات المقدمة, إضافة إلى تطبيق الجوال الموحد، تحسين كفاءة نظام البلاغات والشكاوي عبر تقديم نظام البلاغات ومركز البلاغات كخدمة لجهات القطاع البلدي، إنشاء قاعدة بيانات موحدة لنظام البلاغات 940 على مستوى المملكة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ويغطي بالإضافة للوزارة والأمانات، توحيد وتبسيط إجراءات العمل بين جميع الأمانات وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وانهائها، تأسيس وحدة للمتابعة وضبط الجودة بأقسامها المختلفة وتفعيلها وعمل كافة الاجراءات وتوفير المتطلبات بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية.ويتكون نظام مركز الاتصال والبلاغات من عدة نظم متخصصة تشمل: نظام مركز الاتصال الموحد ، ونظام الرد الآلي التفاعلي لتمكين الأمانات من تقديم خدمات إلكترونية عبر قنوات الاتصال المختلفة، ونظام تسجيل المكالمات الواردة والصادرة ، ونظام إدارة البلاغات، وإدارة الشاشات المنبثقة لعرض بيانات العميل الشخصية وجميع السجلات الخاصة به ، إضافة إلى تطبيقات لإدارة لوحة المعلومات.// انتهى //17:39ت م0217

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الدكتور المحمدي يفتتح ورشة عمل متخصصة لتطوير نظام البلاغات الموحد 940 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .