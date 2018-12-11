السعودية اليوم / مدني الباحة ينظم ورشة عمل "المكاتب الهندسية بين الواقع والمأمول"



الباحة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطق الباحة اليوم, ورشة عمل بعنوان "المكاتب الهندسية بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع أمانة المنطقة, وجامعة الباحة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن خضران المنتشري.

وتخلل الورشة طرح العديد من أوراق العمل تهدف إلى تفعيل لائحة اشتراطات المكاتب الهندسية في مجال السلامة, ومناقشة دور الجامعة في تأهيل الكوادر المهنية.

وتطرقت الورشة إلى الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية ودور أمانة المنطقة في ضبط معايير اشتراطات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال رخص البناء، ومناقشة اشتراطات المباني السكنية، فيما جرى طرح ورقة عمل للتعريف بالكود السعودي.

وفي ختام الورشة, جرى تكريم الجهات المشاركة والمتحدثين.

// انتهى //

17:37ت م

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الباحة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسنظمت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطق الباحة اليوم, ورشة عمل بعنوان "المكاتب الهندسية بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع أمانة المنطقة, وجامعة الباحة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن خضران المنتشري.وتخلل الورشة طرح العديد من أوراق العمل تهدف إلى تفعيل لائحة اشتراطات المكاتب الهندسية في مجال السلامة, ومناقشة دور الجامعة في تأهيل الكوادر المهنية.وتطرقت الورشة إلى الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية ودور أمانة المنطقة في ضبط معايير اشتراطات المكاتب الهندسية للقيام بأعمال رخص البناء، ومناقشة اشتراطات المباني السكنية، فيما جرى طرح ورقة عمل للتعريف بالكود السعودي.وفي ختام الورشة, جرى تكريم الجهات المشاركة والمتحدثين.// انتهى //17:37ت م0215

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