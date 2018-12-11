السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي وزير الطاقة الأمريكي



بغداد 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم، وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي يزور بغداد حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي المبرمة بينهما.

وأكد الحلبوسي - بحسب بيان صحفي - سعي مجلس النواب العراقي لتفعيل قانون المجلس الأعلى للإعمار, وتشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي من جهته، دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، واستعداد الشركات الأمريكية للإسهام في إعماره وتطويره, وتحسين اقتصاده وتعزيز استقراره.

// انتهى //

17:36ت م

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بغداد 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم، وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي يزور بغداد حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي المبرمة بينهما.وأكد الحلبوسي - بحسب بيان صحفي - سعي مجلس النواب العراقي لتفعيل قانون المجلس الأعلى للإعمار, وتشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.وأكد وزير الطاقة الأمريكي من جهته، دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، واستعداد الشركات الأمريكية للإسهام في إعماره وتطويره, وتحسين اقتصاده وتعزيز استقراره.// انتهى //17:36ت م0213

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