السعودية اليوم / محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي للمحافظة

تبوك 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم, اجتماع الجلسة العادية الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للمحافظة, بحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات الحكومية, وذلك في صالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وبدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ تيماء, قدم من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع في خدمة المحافظة ومراكزها.وناقش المجلس عددًا من المواضيع التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها , بالإضافة إلى المواضيع المدرجة في جدول الأعمال, مستعرضًا ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية، والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها, والمشروعات المعتمدة في قطاع البلدية والتعليم والصحة والمياه والكهرباء.وفي ختام الجلسة, شدد المحافظ على أعضاء المجلس ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.// انتهى //17:12ت م0211