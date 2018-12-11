شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإغاثة يدعم الأمن الغذائي في اليمن بـ 708 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة 65 مشروعا يدعم الأمن الغذائي في اليمن منذ 2015 وحتى نوفمبر 2018 ، بتكلفة تتجاوز 708 مليون دولار، حيث قدم المركز قدم مساعدات غذائية (تمور) خلال العام 2017 بواقع 455.394 دولار ، ووزع 76.250 سلة غذائية في تعز بواقع 3.802.085 دولار ، كما وزع 2800 سلة غذائية في مأرب بواقع 165.883 دولار ، وأيضاً وزع سلال غذائية وكراتين تمور وبطانيات بواقع 53.300 دولار ، وسلال غذائية في محافظة الحديدة بقيمة 98.584 دولار.

وضمن مشروع إغاثة سقطرى وزع المركز 120 سلة غذائية بواقع 4.672 دولار ، وضمن مشروع الاستجابة الفورية لتفادي حدوث مجاعة قدم مساعدات بواقع 17.600.000 دولار أم، كما وزع 40 ألف سلة غذائية حسب الاحتياج الطارئ لمحافظتي صنعاء وحجة بواقع 1.959.467 دولار.

وساهم المركز في مشروع "إمداد" لجميع المحافظات بواقع 250 مليون دولار ، كما قدم مشروع سفينة درب الخير للأمن الغذائي في محافظتي عدن ولحج بواقع 5.2 مليون دولار، وقدم مشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة ، كما قدم مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري إعصار تشابلا وميغ في جزيرة سقطرى بواقع 32 ألف دولار، وأيضاً قدم مشروع الأمن الغذائي استجابة لنداء الأمم المتحدة لجميع المحافظات اليمنية بواقع 125 مليون دولار.

وقدم المركز مساعدات غذائية طارئة لمن يعانون من الانعدام الغذائي في محافظة الحديدة بواقع 10 ملايين دولار، كما قدم مشروع للإغاثة الغذائية العاجلة للاجئين اليمنيين في جيبوتي ومخيم اللاجئين في أبخ بواقع 441 ألف دولار.