"انتحاري" يستهدف فريقًا لجهاز المخابرات الأفغاني

محمد بن مسعود - الدمام - أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 6

قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب ستة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم استهدف أفرادًا في جهاز المخابرات الأفغاني، خارج العاصمة كابول.

وأفاد مسؤول أمني كبير بأن الهجوم انتحاري، واستهدف فريقًا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.