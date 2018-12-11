"انتحاري" يستهدف فريقًا لجهاز المخابرات الأفغاني

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قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب ستة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم استهدف أفرادًا في جهاز المخابرات الأفغاني، خارج العاصمة كابول.
وأفاد مسؤول أمني كبير بأن الهجوم انتحاري، واستهدف فريقًا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.
"انتحاري" يستهدف فريقًا لجهاز المخابرات الأفغانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب ستة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم استهدف أفرادًا في جهاز المخابرات الأفغاني، خارج العاصمة كابول.
وأفاد مسؤول أمني كبير بأن الهجوم انتحاري، واستهدف فريقًا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
05:27 PM
أودى بحياة 4 أشخاص وأصاب 6
قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب ستة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في هجوم استهدف أفرادًا في جهاز المخابرات الأفغاني، خارج العاصمة كابول.
وأفاد مسؤول أمني كبير بأن الهجوم انتحاري، واستهدف فريقًا من جهاز المخابرات الأفغاني، لكن لم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.
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المصدر : الخليج 365
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