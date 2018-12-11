"فلكية جدة": ذروة "التوأميات 2018" منتصف ليل الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - يشترط أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية ستشهد وصول شهب التوأميات لذروة تساقطها هذه السنة اعتباراً من منتصف ليل الخميس 13 ديسمبر 2018 وخلال الساعات التي تسبق شروق شمس الجمعة.

وقال "أبوزاهرة": في هذا الوقت من السنة تعبر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس من خلال الحطام المتناثر على طول مدار الجسم الفضائي "فيثيون 3200"، ويصطدم ذلك الحطام الذي لا يزيد حجمه على حبيبات الرمل بأعلى الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة 130 ألف كيلومتر بالساعة، ويتبخر في صورة شهب متعددة الألوان.

وأضاف: شهب التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما يصل إلى 120 شهاباً ملوناً في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي المشاهد للشهب، فقد يكون عددها اعلى من المعدل او اقل، وقد تخالف التوقعات.

وأردف: بالتزامن مع ذروة التوأميات، سيكون القمر في طور التربيع الاول وسيغرب بعد فترة وجيزة بعد منتصف الليل مما سيترك السماء مظلمة للرصد خلال ساعات الفجر.

وتابع: من أجل مراقبة تساقط التوأميات؛ يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن "وليس من البيت"، وذلك بالنظر نحو الأفق الشرقي دون الحاجة لاستخدام تلسكوب أو منظار، حيث ستنطلق الشهب من أمام مجموعة "نجوم التوأمين" وتنتظم مع النجم البراق "راس التوأم المقدم" ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان بالسماء.

جدير بالذكر أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهباً ساطعة جداً تسمى "الكرات النارية" وهي أكبر من الشهاب العادي، وليس لها تأثير على الأرض.