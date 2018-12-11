"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج

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استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.
وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.
وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
05:22 PM
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة
استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.
وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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المصدر : الخليج 365
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