"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز المستجدات في المنطقة

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.