فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ "الوادعي" وأبطال وادي الدواسر

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض لإصابة في إحدى مهماته الميدانية

كافأ نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر، وعددًا من زملائه المشاركين في العملية.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن تمنياته بالشفاء العاجل له، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.

ومن ناحية أخرى، قدم الرائد "الوادعي" شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، على حرصه ومشاعره، مؤكدًا القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.

يذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، زار أمس الرائد "الوادعي" في مستشفى قوى الأمن، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومدير دوريات أمن المنطقة، العميد على بن محمد القحطاني.