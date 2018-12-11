- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ "الوادعي" وأبطال وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كافأ نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر، وعددًا من زملائه المشاركين في العملية.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن تمنياته بالشفاء العاجل له، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.
ومن ناحية أخرى، قدم الرائد "الوادعي" شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، على حرصه ومشاعره، مؤكدًا القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.
يذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، زار أمس الرائد "الوادعي" في مستشفى قوى الأمن، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومدير دوريات أمن المنطقة، العميد على بن محمد القحطاني.
فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ "الوادعي" وأبطال وادي الدواسرهادي آل كليب الخليج 365 2018-12-11
كافأ نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر، وعددًا من زملائه المشاركين في العملية.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن تمنياته بالشفاء العاجل له، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.
ومن ناحية أخرى، قدم الرائد "الوادعي" شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، على حرصه ومشاعره، مؤكدًا القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.
يذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، زار أمس الرائد "الوادعي" في مستشفى قوى الأمن، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومدير دوريات أمن المنطقة، العميد على بن محمد القحطاني.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
05:20 PM
تعرّض لإصابة في إحدى مهماته الميدانية
كافأ نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الرائد عبدالرحمن بن علي الوادعي، الذي تلقى إصابة في إحدى مهماته الميدانية بمحافظة وادي الدواسر، وعددًا من زملائه المشاركين في العملية.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، عن تمنياته بالشفاء العاجل له، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة وإقدام في سبيل حفظ أمن الوطن ومقدراته.
ومن ناحية أخرى، قدم الرائد "الوادعي" شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، على حرصه ومشاعره، مؤكدًا القيام بالواجب الأمني والتضحية الوطنية في وجه كل معتدٍ وضال عن منهج هذه البلاد المباركة.
يذكر أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، زار أمس الرائد "الوادعي" في مستشفى قوى الأمن، حيث كان في استقباله نائب مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، ومدير عام مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومدير دوريات أمن المنطقة، العميد على بن محمد القحطاني.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ "الوادعي" وأبطال وادي الدواسر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب أمير الرياض يكافئ "الوادعي" وأبطال وادي الدواسر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .