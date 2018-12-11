"عون" يحذر: لبنان سيواجه كارثة إذا فشلت جهود تشكيل الحكومة

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حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا فشلت الجهود الحالية لتشكيل الحكومة.
وأوضح "عون" في مؤتمر صحفي نقلته شاشات التلفزيون، أن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بالطريقة التقليدية، بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى.
واعتبر أنه "من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة".
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، قال "عون": "إن الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي".
وأضاف: "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي".
وكان عون قد عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الحريري أمس.
"عون" يحذر: لبنان سيواجه كارثة إذا فشلت جهود تشكيل الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا فشلت الجهود الحالية لتشكيل الحكومة.
وأوضح "عون" في مؤتمر صحفي نقلته شاشات التلفزيون، أن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بالطريقة التقليدية، بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى.
واعتبر أنه "من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة".
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، قال "عون": "إن الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي".
وأضاف: "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي".
وكان عون قد عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الحريري أمس.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
05:09 PM
برر تدخله بالتقريب بين الأطراف
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا فشلت الجهود الحالية لتشكيل الحكومة.
وأوضح "عون" في مؤتمر صحفي نقلته شاشات التلفزيون، أن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بالطريقة التقليدية، بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى.
واعتبر أنه "من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة".
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، قال "عون": "إن الأخطار أكبر من أن نستطيع تحملها، لن نكررها الآن ولكن أنتم تقدرون ما هي".
وأضاف: "نحن نقوم بمبادرة لكي تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلي".
وكان عون قد عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الحريري أمس.
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المصدر : الخليج 365
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