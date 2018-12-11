أمير الرياض يستقبل مدير جوازات المنطقة ومساعده

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استقبل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير جوازات المنطقة الجديد، العميد محمد بن نايف الهباس، ومساعده، العميد سفر بن منصور بن دليم، إثر صدور قرار مدير عام الجوازات، بتعيينهما.
وأكد أمير الرياض، أهمية دور الجوازات في خدمة أهالي المنطقة، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الجوازات في فروعها، كافة.
وتمنى للعميدين "الهباس" و"القحطاني" كل التوفيق في حياتهما العملية المقبلة.
عبر "الهباس" و"القحطاني" عن خالص شكرهما للأمير فيصل بن بندر، على الدعم والتشجيع غير المستغرب منه لقيادات القطاعات التابعة للمنطقة، واعدين ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
أمير الرياض يستقبل مدير جوازات المنطقة ومساعدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
استقبل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير جوازات المنطقة الجديد، العميد محمد بن نايف الهباس، ومساعده، العميد سفر بن منصور بن دليم، إثر صدور قرار مدير عام الجوازات، بتعيينهما.
وأكد أمير الرياض، أهمية دور الجوازات في خدمة أهالي المنطقة، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الجوازات في فروعها، كافة.
وتمنى للعميدين "الهباس" و"القحطاني" كل التوفيق في حياتهما العملية المقبلة.
عبر "الهباس" و"القحطاني" عن خالص شكرهما للأمير فيصل بن بندر، على الدعم والتشجيع غير المستغرب منه لقيادات القطاعات التابعة للمنطقة، واعدين ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
04:53 PM
إثر صدور قرار المدير العام بتعيينهما
استقبل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير جوازات المنطقة الجديد، العميد محمد بن نايف الهباس، ومساعده، العميد سفر بن منصور بن دليم، إثر صدور قرار مدير عام الجوازات، بتعيينهما.
وأكد أمير الرياض، أهمية دور الجوازات في خدمة أهالي المنطقة، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الجوازات في فروعها، كافة.
وتمنى للعميدين "الهباس" و"القحطاني" كل التوفيق في حياتهما العملية المقبلة.
عبر "الهباس" و"القحطاني" عن خالص شكرهما للأمير فيصل بن بندر، على الدعم والتشجيع غير المستغرب منه لقيادات القطاعات التابعة للمنطقة، واعدين ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن والمقيم.
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المصدر : الخليج 365
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