المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر

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أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الثلاثاء)، تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية نقلت عنه "فرانس برس"، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تتكون من ثلاثة عناصر.
وأضاف أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بـ"داعش" سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.
وأشار البيان إلى قيام المشتبه بهم الثلاثة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، إضافة إلى الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي.
وكانت السلطات المغربية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال، يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
المغرب.. تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الثلاثاء)، تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية نقلت عنه "فرانس برس"، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تتكون من ثلاثة عناصر.
وأضاف أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بـ"داعش" سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.
وأشار البيان إلى قيام المشتبه بهم الثلاثة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، إضافة إلى الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي.
وكانت السلطات المغربية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال، يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
04:38 PM
حرضوا على العنف وروجوا للتنظيم المتطرف
أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الثلاثاء)، تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية نقلت عنه "فرانس برس"، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تتكون من ثلاثة عناصر.
وأضاف أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بـ"داعش" سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.
وأشار البيان إلى قيام المشتبه بهم الثلاثة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، إضافة إلى الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي.
وكانت السلطات المغربية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال، يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.
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المصدر : الخليج 365
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