"موبايلي" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الصفوة

محمد بن مسعود - الدمام - لإعداد الكوادر الوطنية والاستثمار في أبناء المملكة

احتفلت شركة موبايلي بتخريج دفعة جديدة من الملتحقين ببرنامج الصفوة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المهندس أحمد أبو دومة، الذي أعرب عن اعتزاز موبايلي بتخريج هذه الدفعة الجديدة من برنامج الصفوة.

وأوضح أبو دومة أن برنامج الصفوة يهدف لصقل مهارات الخريجين من الكوادر السعودية في مختلف التخصصات ومنها الشبكات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، والقانونية، والتسويق والمبيعات، وخدمة العملاء، والشؤون التنظيمية، وعلاقات المستثمرين.

من جهته صرح الرئيس التنفيذي المكلف للموارد البشرية المهندس وليد العبد السلام أنه يوجد حاليًا أكثر من 40 منتسباً للبرنامج سيتم تخريجهم عام 2019.

وأضاف المهندس العبد السلام أن مدة البرنامج عامان يتم خلالهما تنمية مهارات الملتحقين بالبرنامج بما يتناسب مع مؤهلاتهم وبما يتوافق مع احتياجات إدارات الشركة المختلفة.

وبين العبد السلام أن البرنامج اعتمد في تصميمه على أربعة محاور رئيسة: التدوير الوظيفي بين الإدارات، والتدريب المتقدم مع أفضل الجامعات العالمية، وجلسات الإرشاد والتوجيه بما يساعد الملتحق بالبرنامج في التغلب على المصاعب التي قد تواجهه أثناء البرنامج، والتقييم المستمر لقياس مدى التقدم في الأداء.

وكانت موبايلي قد أطلقت هذا البرنامج عام 2011م بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات الجامعية سواء البكالوريوس أو الماجستير. ويتم اختيار المقبولين من الأعداد الكبيرة المتقدمة على البرنامج وفقًا لمعايير عالية، ومن ثم يخضع المقبولون لبرنامج تدريبي وتأهيلي مكثف شارك في تصميمه بيوت خبرة عالمية في هذا المجال.

يذكر أن الدفعة الحالية من المتخرجين هم نتاج تصفيات العدد الكبير من المتقدمين في حينه، حيث بلغ عدد المتقدمين للبرنامج عام 2016 حوالي 13,500 خريج وخريجة.