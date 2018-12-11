"فيصل عبدالرحمن": المملكة تعيش مرحلة من مراحل التنمية الشاملة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ القيادة بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الاجتماعية، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وتوليه مقاليد الحكم.

وقال في تصريح صحفي: تمر هذه المناسبة الوطنية الغالية على القلوب، والمملكة تعيش مرحلة من مراحل التنمية الشاملة التي تتميز بالحزم والشفافية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتواصل المسير للمجد والتطوير والتنمية، والمضي في تنفيذ رؤية المملكة 2030م التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة.

ونوه الأمير "فيصل" بالمكانة العالية التي تكتسبها المملكة بين دول العالم بفضل القيادة الحكيمة.

وأضاف: نحتفي هذه الأيام بذكرى البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين، والمملكة تشهد مراحل مفصلية من الخير والأمان والنهضة الشاملة في عهده الميمون، فنحمد الله، على ذلك ونشكره على هذه النعم .

وسأل المولى جلت قدرته، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الخير والعزة والنماء في ظل القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي.