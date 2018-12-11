مسؤولون: المملكة تعيش مرحلة التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - رفعوا التهاني للملك بمناسبة البيعة الرابعة

رفع عدد من المسؤولين التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم.

وقالوا في تصريحات صحفية إن المملكة تعيش مرحلة من مراحل التنمية الشاملة التي تتميز بالحزم والشفافية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتواصل المسير للمجد والتطوير والتنمية، والمضي في تنفيذ رؤية المملكة 2030م التي تنم عن بُعد نظر القيادة الرشيدة.

فمن جانبه قدّم رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور "الراجحي": نحتفي هذه الأيام بذكرى البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين والمملكة تشهد مراحل مفصلية من الخير والأمان والنهضة الشاملة في عهده الميمون فنحمد الله على ذلك ونشكره على هذه النعم.

وأضاف "الراجحي": خادم الحرمين الشريفين يسعى جاهداً للمضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي في إطار حرصه الكبير على توفير الحياة الكريمة للمواطن.

بدوره، نوّه رئيس جمعية ذوي شهداء الواجب سعود العويس بالمكانة العالية التي تكتسبها المملكة بين دول العالم بفضل القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله.

وقال: هذه الذكرى تحمل عدة مضامين، أبرزها الولاء من الشعب الوفي لقائد مسيرته الوطنية نحو التنمية والبناء، وتأمين كل ما من شأنه تعزيز مكانة بلادنا الغالية بين الأمم، تنميةً واستقراراً.

من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية أعمال للتنمية الأسرية أن المملكة تشهد في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- تنمية ونهضة اقتصادية شاملة عززت من دورها خليجياً وعربياً وعالمياً.

وأضاف أن المملكة تعيش مرحلة من مراحل التنمية الشاملة التي تتميز بالحزم والشفافية وتواصل المسير للمجد والتطوير والتنمية، والمضي في تنفيذ رؤية المملكة 2030م التي تنمّ عن بُعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل وترسيخ الأمن والأمان.