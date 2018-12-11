بملياري دولار.. مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم 492 مشروعاً لـ42 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع 125 شريكاً خلال الفترة من مايو 2015 حتى نوفمبر 2018

بلغ عدد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في تاريخ مايو 2015م حتى تاريخ 30 نوفمبر 2018م، 492 مشروعاً لـ42 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 1.979.808.924 دولاراً، بالتعاون مع 125 شريكاً.

وشملت المشروعات المنفذة قطاعات حيوية متنوعة، ففي مجال الأمن الغذائي نفذ المركز167 مشروعاً، بقيمة 537.856.644 دولاراً، أما مجال الصحة فقد نفذ 145 مشروعاً بإجمالي 471.122.577 دولاراً، وفي مجال التعافي المبكر 31 مشروعاً، بتكلفة 160.276.571 دولاراً، أما في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية فقد نفذ 28 مشروعاً، بتكلفة 120.240.821 دولارًا.

وفي مجال المياه والإصحاح البيئي فنفذ المركز 25 مشروعًا، بتكلفة 126.938.242 دولارًا، وفي مجال القطاعات المتعددة نفذ المركز 25 مشروعاً بتكلفة 112.583.242 دولارًا، وفي مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية فتم تنفيذ 24 مشروعًا بتكلفة 223.174.878 دولارًا.

أما في مجال التعليم فبلغت المشاريع 18 مشروع 77.738.631 دولارًا، أما في مجال الحماية فبلغت المشاريع 15 مشروعًا بقيمة 50.728.920 دولارًا، وفي مجال الخدمات اللوجستية فبلغت المشاريع 8 مشاريع بقيمة 42.848.883 دولارًا، وفي مجال التغذية 5 مشاريع بقيمة 40.299.515 دولارًا.

وبمجال الاتصالات في حالات الطوارئ فنفذ المركز مشروعًا واحدًا بقيمة 16 مليون دولار ليصبح إجمالي مبلغ ما تم تنفيذه من مشاريع 1.979.808.924 دولارًا أمريكيًا.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن عبر تنفيذ حزمة من المشروعات، بالتعاون مع 80 شريكاً.

وشملت خلال الفترة من شهر مايو 2015م حتى نهاية شهر نهاية نوفمبر 2018م، 301 مشروع، بقيمة إجمالية 1.672.526.969 دولاراً، في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والمياه والإصحاح البيئي، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والحماية، والخدمات اللوجيستية، والتعليم، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ.

وامتدت إنسانية الخير التي يضطلع بها المركز، لنجدة ومساعدة النازحين الروهينجا داخل ميانمار، واللاجئين في بنغلاديش، وبمشاركة خمسة شركاء، نفذ المركز من مايو 2015م حتى نهاية شهر نوفمبر 2018م، 12 مشروعاً بقيمة إجمالية 16.804.421 دولاراً، شملت مجالات الأمن الغذائي، والتعافي المبكر، والقطاعات المتعددة، والإيواء والمواد غير الغذائية، إلى جانب المياه والإصحاح البيئي، والتعليم، والصحة.

وأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري جراء ما يعانيه من ظلم وتهجير، إذ نفذ بمشاركة 15 شريكاً من مايو 2015م حتى نهاية نوفمبر 2018م، 49 مشروعاً، بقيمة 83.234.500 دولار، انصبت على مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعافي المبكر، والحماية، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والتعليم إلى جانب التغذية، والقطاعات المتعددة.

ولتخفيف وطأة المعاناة والفقر التي يعانيها الصوماليون، نفذ المركز بمشاركة سبعة شركاء، من مايو 2015م، حتى نهاية نوفمبر 2018م، تسعة مشروعات، بقيمة إجمالية 21.951.030 دولاراً، شملت الأمن الغذائي، والقطاعات المتعددة، والمياه والإصحاح البيئي.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2360 حقيبة مدرسية و 1710 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة "النبي كزيبر الرسمية"، ومدرسة "تل الزراعة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "حلبا الرسمية للبنين"، في محافظة شمال لبنان.

هذا وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 خيمة على 1200 مستفيد في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.