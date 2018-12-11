هيلدر وأمرابط يحققان أفضلية الجولة الـ 12.. وجمهور الهلال مثالي

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محمد بن مسعود - الدمام - حصد البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه، وللمرة الثالثة للنصر بعد أن كان الأوروجوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة، في الوقت الذي ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى المغربي نور الدين مأرابط الذي صنع هدفي فريقه أمام منافسه التقليدي الهلال في ديربي الرياض، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة، وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
هيلدر وأمرابط يحققان أفضلية الجولة الـ 12.. وجمهور الهلال مثاليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
حصد البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه، وللمرة الثالثة للنصر بعد أن كان الأوروجوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة، في الوقت الذي ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى المغربي نور الدين مأرابط الذي صنع هدفي فريقه أمام منافسه التقليدي الهلال في ديربي الرياض، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة، وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
04:00 PM
حصد البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 12 للمرة الأولى منذ توليه قيادة فريقه، وللمرة الثالثة للنصر بعد أن كان الأوروجوياني دانييل كارينيو قد حققها في الجولتين الثالثة والخامسة، في الوقت الذي ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى المغربي نور الدين مأرابط الذي صنع هدفي فريقه أمام منافسه التقليدي الهلال في ديربي الرياض، ليحقق الجائزة للمرة الثانية بعد أن كان حققها في الجولة الخامسة، بينما ذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى جمهور نادي الهلال للمرة الثالثة، وهو الذي كان قد حصدها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
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المصدر : الخليج 365
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