فيصل بن خالد يرأس اجتماع إدارات التنمية السياحية بالشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - رأس أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم اجتماع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.
وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة في موسم الإجازات، كما بحث سبل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
ونوّه أمير المنطقة بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام لقطاع السياحة ومشروعاته في المنطقة، إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة.
فيصل بن خالد يرأس اجتماع إدارات التنمية السياحية بالشماليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
رأس أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم اجتماع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.
وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة في موسم الإجازات، كما بحث سبل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
ونوّه أمير المنطقة بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام لقطاع السياحة ومشروعاته في المنطقة، إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
04:01 PM
رأس أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم اجتماع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.
وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل منظومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة في موسم الإجازات، كما بحث سبل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
ونوّه أمير المنطقة بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام لقطاع السياحة ومشروعاته في المنطقة، إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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