واقعة التحرش بـ"الفتاة اليتيمة" تتفاعل بوعد من "عمل جازان": بيان خلال ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الواقعة اليوم.. المجني عليها طالبت بالإنصاف

أكد فرع مكتب العمل بجازان لـ"الخليج 365" أن بياناً تفصيلياً سيصدر خلال الساعات القادمة يوضح حيثيات ما تم تداوله اليوم عن تعرض فتاة يتيمة تسكن في إحدى دور الأيتام للتحرش.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم ما يفيد بتعرض فتاة يتيمة بجازان للتحرش، حيث إنها -وحسب المتداول- طالبت بحقها من المتحرش عن طريق فرع العمل والتنمية بجازان، ولم يتم إنصافها، غير أن مصدراً في مكتب العمل أشار لـ"الخليج 365" إلى أن جميع التفاصيل سيتم كشفها في بيان مرتقب من الوزارة، رافضاً الإدلاء بأي معلومات حول القضية.