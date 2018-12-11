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انت الان تتابع واقعة التحرش بـ"الفتاة اليتيمة" تتفاعل بوعد من "عمل جازان": بيان خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد فرع مكتب العمل بجازان لـ"الخليج 365" أن بياناً تفصيلياً سيصدر خلال الساعات القادمة يوضح حيثيات ما تم تداوله اليوم عن تعرض فتاة يتيمة تسكن في إحدى دور الأيتام للتحرش.
وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم ما يفيد بتعرض فتاة يتيمة بجازان للتحرش، حيث إنها -وحسب المتداول- طالبت بحقها من المتحرش عن طريق فرع العمل والتنمية بجازان، ولم يتم إنصافها، غير أن مصدراً في مكتب العمل أشار لـ"الخليج 365" إلى أن جميع التفاصيل سيتم كشفها في بيان مرتقب من الوزارة، رافضاً الإدلاء بأي معلومات حول القضية.
واقعة التحرش بـ"الفتاة اليتيمة" تتفاعل بوعد من "عمل جازان": بيان خلال ساعاتقاسم الخبراني الخليج 365 2018-12-11
أكد فرع مكتب العمل بجازان لـ"الخليج 365" أن بياناً تفصيلياً سيصدر خلال الساعات القادمة يوضح حيثيات ما تم تداوله اليوم عن تعرض فتاة يتيمة تسكن في إحدى دور الأيتام للتحرش.
وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم ما يفيد بتعرض فتاة يتيمة بجازان للتحرش، حيث إنها -وحسب المتداول- طالبت بحقها من المتحرش عن طريق فرع العمل والتنمية بجازان، ولم يتم إنصافها، غير أن مصدراً في مكتب العمل أشار لـ"الخليج 365" إلى أن جميع التفاصيل سيتم كشفها في بيان مرتقب من الوزارة، رافضاً الإدلاء بأي معلومات حول القضية.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
04:01 PM
مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الواقعة اليوم.. المجني عليها طالبت بالإنصاف
أكد فرع مكتب العمل بجازان لـ"الخليج 365" أن بياناً تفصيلياً سيصدر خلال الساعات القادمة يوضح حيثيات ما تم تداوله اليوم عن تعرض فتاة يتيمة تسكن في إحدى دور الأيتام للتحرش.
وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم ما يفيد بتعرض فتاة يتيمة بجازان للتحرش، حيث إنها -وحسب المتداول- طالبت بحقها من المتحرش عن طريق فرع العمل والتنمية بجازان، ولم يتم إنصافها، غير أن مصدراً في مكتب العمل أشار لـ"الخليج 365" إلى أن جميع التفاصيل سيتم كشفها في بيان مرتقب من الوزارة، رافضاً الإدلاء بأي معلومات حول القضية.
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المصدر : الخليج 365
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