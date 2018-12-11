ابن جعيثن واصفاً الملك سلمان: اليوم خلا المملكة تصبح على ما هو يرام

محمد بن مسعود - الدمام - في قصيدة شعرية جديدة بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة

سطر الشاعر المعروف راشد بن جعيثن قصيدة شعرية جديدة بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة.

وقال "بن جعيثن" في كلمة بهذه المناسبة ‏‫إن ذكرى البيعة الرابعة يتجلى التاريخ على منبر الانتصارات القديمة والجديدة.

وأضاف: "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يدرك الأبعاد السياسية والتاريخية والعقائدية للأعداء منذ الأزل؛ لذلك صدح بها حزماً وعزماً مسيرة مستمدة من إرث ممتد إلى صدر التاريخ والعقود الثلاثة ما بعد الألف سنة".

وقال: "إنه سلمان الذي لم يترك للمتسللين من العرب والفرس فرصة لتشتيت ما بقي من أرومة العرب بالمواجهة الحقيقية الفعلية التي قادها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنجاح باهر، بارك الله للوطن في قيادته".

وقال "بن جعيثن" في قصيدته:

يا سيد ملوك العرب قدر ومقام

ما خبر مثلك بالزمان الأولي

منك ابتدأ ثم انتهى كل الكلام

بنصرٍ مؤزر من إلهٍ معتــلي

كلٍ يقول اللي بعد فارس سلام

سلمان بن عبدالعزيز الفيصلي

عن العقيدة بالحزم يجلا الظلام

خلا قطر وأذنابها في معزلـي

حرٍ شهر يكسر على البيت الحرام

على الجوارح كل أبوها معتلي

وعلى المدينة ستل متونه وحام

قبر النبي فيها وأبو بكر وعلي

وقبر عمر فاروق مجدٍ ما يضام

وعثمان بن عفان خير المنزلي

حامي حمى الإسلام بحدود الحسام

ومساعده ربٍ على خلقه ولي

ولا علينا من حكي هاك الطغام

الدار داره والأهل به هم هلي

وحول عدوه من على راس السنام س

ماحه عن الجمه مثل موح الدلي

وجمع شتات منتثر شرقٍ وشام

يوم انتخى بطويق شعبٍ وجبلي

النخوة اللي زلزلت صم العظام

من مجد موروث الحمايا ينهلي

من سطوته فرخ على الغصن الحمام

الأمر واضح يا رجاجيل وجلي

ما عــاد لعـدانا بعد ذكـر وعـلام

تخانسو من مشهد المجد الملي

اليوم خلا أعداه في وجه الملام

وثور بهـم ذخـيـرةٍ فـالـمـحثـلي

أعلن بحزمه والعزم واسمع بها كل الأنام

عقيدتي مربط حصاني وجملي

واليوم خلا المملكة تصبح على ما هو يرام

وولي عهده بالسياسة مكرب حزامه ملي