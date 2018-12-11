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انت الان تتابع لشحذ همم التنافس.. "قياس" يعلن ترتيب المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ترتيب المدارس الثانوية بالمملكة، بناءً على نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية "1437هـ - 1438هـ - 1439هـ".
وذكر مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم مركز "قياس"، إبراهيم الرشيد، أن ترتيب المدارس اعتمد على أداء الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفق متوسط الأداء خلال آخر ثلاث سنوات، من أجل ضمان استقرار الترتيب .
وقال "الرشيد": المركز يهدف من إعلان الترتيب إلى شحذ همم المدارس إلى التنافس في تأهيل طلابها ورفع مستواهم في مجال التعليم عمومًا وفي مجال الأبعاد التي تركز عليها اختبارات المركز خصوصًا، ليحظى طلابها بفرص أكبر في النجاح في التعليم الجامعي.
وأضاف: يمكن التعرف على ترتيب المدارس بالدخول على موقع قياس الإلكتروني: www.qiyas.org.
لشحذ همم التنافس.. "قياس" يعلن ترتيب المدارسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ترتيب المدارس الثانوية بالمملكة، بناءً على نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية "1437هـ - 1438هـ - 1439هـ".
وذكر مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم مركز "قياس"، إبراهيم الرشيد، أن ترتيب المدارس اعتمد على أداء الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفق متوسط الأداء خلال آخر ثلاث سنوات، من أجل ضمان استقرار الترتيب .
وقال "الرشيد": المركز يهدف من إعلان الترتيب إلى شحذ همم المدارس إلى التنافس في تأهيل طلابها ورفع مستواهم في مجال التعليم عمومًا وفي مجال الأبعاد التي تركز عليها اختبارات المركز خصوصًا، ليحظى طلابها بفرص أكبر في النجاح في التعليم الجامعي.
وأضاف: يمكن التعرف على ترتيب المدارس بالدخول على موقع قياس الإلكتروني: www.qiyas.org.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
03:37 PM
خلال السنوات "1437هـ - 1438هـ - 1439هـ"
أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ترتيب المدارس الثانوية بالمملكة، بناءً على نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية "1437هـ - 1438هـ - 1439هـ".
وذكر مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم مركز "قياس"، إبراهيم الرشيد، أن ترتيب المدارس اعتمد على أداء الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفق متوسط الأداء خلال آخر ثلاث سنوات، من أجل ضمان استقرار الترتيب .
وقال "الرشيد": المركز يهدف من إعلان الترتيب إلى شحذ همم المدارس إلى التنافس في تأهيل طلابها ورفع مستواهم في مجال التعليم عمومًا وفي مجال الأبعاد التي تركز عليها اختبارات المركز خصوصًا، ليحظى طلابها بفرص أكبر في النجاح في التعليم الجامعي.
وأضاف: يمكن التعرف على ترتيب المدارس بالدخول على موقع قياس الإلكتروني: www.qiyas.org.
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المصدر : الخليج 365
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