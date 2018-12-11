البرلمان العربي يصدر قراراً يرفض فيه الحملة المغرضة التي تستهدف المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - طالب وسائل الإعلام كافة بـ"الالتزام بالمهنية والتحلي بالمسؤولية"

وافق البرلمان العربي، اليوم، على قرار بشأن "تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة ضد المملكة" خلال جلسته العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأكد البرلمان في قراره "رفضه القاطع للحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، واستهداف سمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتماداً على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.

وجدد البرلمان العربي التضامن التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بسيادتها وسمعتها فهي دولة كبيرة محورية في العالم العربي والإسلامي، مثمناً الدور الإيجابي الرائد للمملكة في دعم السلام والاستقرار في العالم العربي وفي دول الجوار النابع من إدراكها العميق ووعيها الكبير للأخطار التي تهدد العالم العربي، وتؤكد بخطوات عملية حرصها الشديد على مساندة الدول العربية.

وأعرب عن تقديره لمواقف الدول العربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع المملكة العربية السعودية بإدراك كبير وحسٍ عالٍ؛ تقديراً لمكانة وسمعة المملكة ودورها التاريخي، ولتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة وتضامن الأمة العربية.

وطالب البرلمان العربي وسائل الإعلام كافة بالالتزام بالمهنية والتحلي بالمسؤولية، والقيام بدور إيجابي وتحري الدقة لنقل الحقائق، وعدم الانسياق وراء المخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من أعداء الأمة العربية والإسلامية التي تهدف للنيل من سمعة ومكانة دولة عربية كبرى سخرت إمكاناتها وقدراتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين والدفاع عن جميع قضايا العرب والمسلمين العادلة في المحافل الإقليمية والدولية كافة.