"من الصحراء إلى عرش القارة".. عبارة ستُكتب على حافلة "الأخضر" في كأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - "الآسيوي" يعلن العبارات التي ستوضع على حافلات المنتخبات

مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي تُعتبر أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة، تأكدت الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة، والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة.

وحملت العبارة التي ستُوضع على حافلة المنتخب السعودي لكرة القدم "من الصحراء إلى عرش القارة".

وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، حيث تم انتقاء أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر، وجاءت الشعارات التي تم اختيارها وفق التالي:

المجموعة الأولى:

الإمارات

‏Our time is now

تايلاند

‏Changsuek together as one

الهند

‏Blue Tigers

البحرين

‏Never say never

المجموعة الثانية:

أستراليا

‏Heroes will rise

سوريا

‏One team. One nation. Ony Syria

فلسطين

‏We will triumph. We are Palestine

الأردن

‏Make Jordan Proud.

المجموعة الثالثة:

كوريا الجنوبية

‏We are the Reds!

الصين

‏Fighting for the same dream

الفلبين

‏To dream the impossible

قرغيزستان

‏The White Falcons!

المجموعة الرابعة:

إيران

‏Eighty Million People، One Nation، One Heartbeat

العراق

‏Lions always prevail

فيتنام

‏Golden Star Warriors

اليمن

‏Never give up.

المجموعة الخامسة:

السعودية

‏From the desert to the throne of the Continent

قطر

‏We & the Nation of Pride are Fine

لبنان

‏The Cedars are coming

كوريا الشمالية

‏In the spirit of Chollima

المجموعة السادسة:

اليابان

‏Respect all، fear none

أوزبكستان

‏Here we are Uzbekistan

عمان

‏4 million hearts، one dream

تركمانستان

‏Green ground، Green team، Green Turkmenistan