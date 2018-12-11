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انت الان تتابع "من الصحراء إلى عرش القارة".. عبارة ستُكتب على حافلة "الأخضر" في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي تُعتبر أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة، تأكدت الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة، والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة.
وحملت العبارة التي ستُوضع على حافلة المنتخب السعودي لكرة القدم "من الصحراء إلى عرش القارة".
وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، حيث تم انتقاء أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر، وجاءت الشعارات التي تم اختيارها وفق التالي:
المجموعة الأولى:
الإمارات
Our time is now
تايلاند
Changsuek together as one
الهند
Blue Tigers
البحرين
Never say never
المجموعة الثانية:
أستراليا
Heroes will rise
سوريا
One team. One nation. Ony Syria
فلسطين
We will triumph. We are Palestine
الأردن
Make Jordan Proud.
المجموعة الثالثة:
كوريا الجنوبية
We are the Reds!
الصين
Fighting for the same dream
الفلبين
To dream the impossible
قرغيزستان
The White Falcons!
المجموعة الرابعة:
إيران
Eighty Million People، One Nation، One Heartbeat
العراق
Lions always prevail
فيتنام
Golden Star Warriors
اليمن
Never give up.
المجموعة الخامسة:
From the desert to the throne of the Continent
قطر
We & the Nation of Pride are Fine
لبنان
The Cedars are coming
كوريا الشمالية
In the spirit of Chollima
المجموعة السادسة:
اليابان
Respect all، fear none
أوزبكستان
Here we are Uzbekistan
عمان
4 million hearts، one dream
تركمانستان
Green ground، Green team، Green Turkmenistan
"من الصحراء إلى عرش القارة".. عبارة ستُكتب على حافلة "الأخضر" في كأس آسيامحمد البقمي الخليج 365 2018-12-11
مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي تُعتبر أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة، تأكدت الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة، والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة.
وحملت العبارة التي ستُوضع على حافلة المنتخب السعودي لكرة القدم "من الصحراء إلى عرش القارة".
وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، حيث تم انتقاء أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر، وجاءت الشعارات التي تم اختيارها وفق التالي:
المجموعة الأولى:
الإمارات
Our time is now
تايلاند
Changsuek together as one
الهند
Blue Tigers
البحرين
Never say never
المجموعة الثانية:
أستراليا
Heroes will rise
سوريا
One team. One nation. Ony Syria
فلسطين
We will triumph. We are Palestine
الأردن
Make Jordan Proud.
المجموعة الثالثة:
كوريا الجنوبية
We are the Reds!
الصين
Fighting for the same dream
الفلبين
To dream the impossible
قرغيزستان
The White Falcons!
المجموعة الرابعة:
إيران
Eighty Million People، One Nation، One Heartbeat
العراق
Lions always prevail
فيتنام
Golden Star Warriors
اليمن
Never give up.
المجموعة الخامسة:
السعودية
From the desert to the throne of the Continent
قطر
We & the Nation of Pride are Fine
لبنان
The Cedars are coming
كوريا الشمالية
In the spirit of Chollima
المجموعة السادسة:
اليابان
Respect all، fear none
أوزبكستان
Here we are Uzbekistan
عمان
4 million hearts، one dream
تركمانستان
Green ground، Green team، Green Turkmenistan
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
03:33 PM
"الآسيوي" يعلن العبارات التي ستوضع على حافلات المنتخبات
مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي تُعتبر أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة، تأكدت الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة، والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة.
وحملت العبارة التي ستُوضع على حافلة المنتخب السعودي لكرة القدم "من الصحراء إلى عرش القارة".
وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، حيث تم انتقاء أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر، وجاءت الشعارات التي تم اختيارها وفق التالي:
المجموعة الأولى:
الإمارات
Our time is now
تايلاند
Changsuek together as one
الهند
Blue Tigers
البحرين
Never say never
المجموعة الثانية:
أستراليا
Heroes will rise
سوريا
One team. One nation. Ony Syria
فلسطين
We will triumph. We are Palestine
الأردن
Make Jordan Proud.
المجموعة الثالثة:
كوريا الجنوبية
We are the Reds!
الصين
Fighting for the same dream
الفلبين
To dream the impossible
قرغيزستان
The White Falcons!
المجموعة الرابعة:
إيران
Eighty Million People، One Nation، One Heartbeat
العراق
Lions always prevail
فيتنام
Golden Star Warriors
اليمن
Never give up.
المجموعة الخامسة:
السعودية
From the desert to the throne of the Continent
قطر
We & the Nation of Pride are Fine
لبنان
The Cedars are coming
كوريا الشمالية
In the spirit of Chollima
المجموعة السادسة:
اليابان
Respect all، fear none
أوزبكستان
Here we are Uzbekistan
عمان
4 million hearts، one dream
تركمانستان
Green ground، Green team، Green Turkmenistan
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المصدر : الخليج 365
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