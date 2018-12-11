"الغذاء والدواء" تحذّر من مستحضر تخسيس مغشوش بمادة محظورة

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" نظراً لغشه بمادة دوائية محظورة وتسويقه بادعاءات مضللة.
وكشفت الهيئة أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" الذي يسوق ويروج له باعة متجولون وكذلك على مواقع الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن.
وقالت "الغذاء والدواء": أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة "Sibutramine" الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استخدام المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات منه، مشددة على ضرورة عدم تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة أو التي لم تفسح منها.
ولفتت إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa
"الغذاء والدواء" تحذّر من مستحضر تخسيس مغشوش بمادة محظورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" نظراً لغشه بمادة دوائية محظورة وتسويقه بادعاءات مضللة.
وكشفت الهيئة أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" الذي يسوق ويروج له باعة متجولون وكذلك على مواقع الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن.
وقالت "الغذاء والدواء": أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة "Sibutramine" الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استخدام المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات منه، مشددة على ضرورة عدم تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة أو التي لم تفسح منها.
ولفتت إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
03:31 PM
تتسبب في أعراض جانبية خطيرة تؤدي إلى أمراض القلب والشرايين
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" نظراً لغشه بمادة دوائية محظورة وتسويقه بادعاءات مضللة.
وكشفت الهيئة أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، مستحضر "Burning Fat Slimming capsule" الذي يسوق ويروج له باعة متجولون وكذلك على مواقع الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن.
وقالت "الغذاء والدواء": أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة "Sibutramine" الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استخدام المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات منه، مشددة على ضرورة عدم تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة أو التي لم تفسح منها.
ولفتت إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa
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المصدر : الخليج 365
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