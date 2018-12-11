رئيس مركز "التخصيص": ذكرى البيعة فرصة للاحتفاء بسنوات الإنجازات

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المشاريع التنموية الكبيرة بدأت آثارها الإيجابية تنعكس على الاقتصاد

رفع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبدالعزيز الحقيل، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وقال "الحقيل": يحتفي المواطنون اليوم بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، ويعتبر الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة بمثابة احتفاء بسنوات الإنجازات الكبيرة سواء في تطوير الأنظمة الداخلية وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، وتدشين المشاريع الاقتصادية والتنموية في مختلف أرجاء المملكة، ليعم نفعها كافة شرائح المجتمع لتتحقق بها تنمية متوازنة وشاملة في ظل رؤية السعودية 2030.

وأضاف: المشاريع التنموية لا سيما الكبيرة منها قد بدأت آثارها الإيجابية تنعكس على الاقتصاد المحلى وتهيئة فرص أكبر وأكثر لمصادر تنويع الدخل، ويأتي من ضمنها برنامج التخصيص الذي يسعى إلى تخصيص قطاعات حكومية مختارة، كما يسعى إلى جذب الاستثمارات إلى اقتصاد المملكة وتمكين ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وتهيئة البيئة اللازمة، وزيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص، والأساليب المُثلى للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية من خلال عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستطرد "الحقيل": المركز الوطني للتخصيص يواصل العمل الدؤوب سعياً لتحقيق كافة الأهداف المرسومة وإزالة كل العوائق التي تحد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، من خلال تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرصة أكبر لتملك بعض الخدمات في قطاعات مستهدفة في رؤية المملكة 2030.