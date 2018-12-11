

أبخ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المخصص الشهري من المساعدات الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم, التي تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية.

ويأتي هذا التوزيع ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المختلفة التي يقدمها المركز في العديد من الدول.

// انتهى //

17:03ت م

0201



أبخ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, توزيع المخصص الشهري من المساعدات الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم, التي تزن 55 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية.ويأتي هذا التوزيع ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المختلفة التي يقدمها المركز في العديد من الدول.// انتهى //17:03ت م0201

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين اليمنيين في إقليم أبخ الجيبوتي وللمحتاجين في الإقليم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .