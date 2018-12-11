السعودية اليوم / الأمير عبدالله بن بندر يلتقي أمين الطائف



جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها أمانة الطائف خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما استعرض سموه الأعمال التي تمت للتعامل مع الأمطار التي شهدتها الطائف مؤخراً.

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الأمانة في جانب معالجة بعض المشاكل التخطيطية والبيئية، ومن ذلك نقل سوق المواشي من وسط الأحياء السكنية شمال الطائف إلى موقعه الجديد خارج النطاق السكاني.

// انتهى //

17:02ت م

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جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل.واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها أمانة الطائف خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما استعرض سموه الأعمال التي تمت للتعامل مع الأمطار التي شهدتها الطائف مؤخراً.كما اطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الأمانة في جانب معالجة بعض المشاكل التخطيطية والبيئية، ومن ذلك نقل سوق المواشي من وسط الأحياء السكنية شمال الطائف إلى موقعه الجديد خارج النطاق السكاني.// انتهى //17:02ت م0198

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