السعودية اليوم / أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة طبرجل خلال جولته التفقدية



طبرجل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم , عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وجموع المواطنين وعمداء وأهالي وشيوخ القبائل بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه.

بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومحافظ طبرجل المكلف.

// انتهى //

17:01ت م

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طبرجل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال بمحافظة طبرجل اليوم , عدداً من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وجموع المواطنين وعمداء وأهالي وشيوخ القبائل بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه.بعد ذلك, تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومحافظ طبرجل المكلف.// انتهى //17:01ت م0197

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